Adıyaman'da arazi kavgası: 1 yaralı 2 gözaltı
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Adıyaman'da arazi kavgası: 1 yaralı 2 gözaltı

Adıyaman'da arazi kavgası: 1 yaralı 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında 1 kişi taş ve sopalarla dövülerek ağır yaralandı.

Adıyaman'da, akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında 1 kişi taş ve sopalarla dövülerek ağır yaralandı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Yelbastı Köyünde akraba olan iki aile arasında arazi melesinden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Cuma Korkmaz isimli bir kişi aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan meydana gelen olay sonrası Kadir Korkmaz ve Vakkas Korkmaz isimli iki kişi ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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