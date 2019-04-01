Adıyaman'da Arazi Kavgası: 1 Ölü

ADIYAMAN'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada göğsünden yaralanan Cengiz Çiftçi (41) yaşamını yitirdi.

Olay, öğlen saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan Çiftçi ve Eren ailesi fertleri tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek ttekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri tarafından kavgaya karışan 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Akşam saatlerinde, mahalledeki kahvehanede iki aile karşılaşınca aralarında tekrar kavga çıktı. Kavga sırasında Cengiz Çiftçi, kim tarafından kullanıldığı henüz bilinmeyen bıçakla göğsünden yaraandı. Kanlar içinde yere düşen Çiftçi'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Çiftçi'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Çitfçi doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Çiftçi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken polis kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

- Adıyaman

Kaynak: DHA