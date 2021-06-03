Adıyaman'da arazi gerginliği
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Adıyaman'da arazi gerginliği

Adıyaman'da arazi gerginliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da Millet Bahçesinin yapılacağı alanda araziye ekim yapan kişiler ile belediye görevlileri arasında gerginlik yaşandı.

Adıyaman'da Millet Bahçesinin yapılacağı alanda araziye ekim yapan kişiler ile belediye görevlileri arasında gerginlik yaşandı.

Millet Bahçesi yapılacak alan Eğri Çayı içerisinde yer alan yaklaşık 5 dönümlük alan hazineden belediyeye devredildi. Belediye Millet Bahçesi yapılacak yerde bulunan sera ve ekili alanı kullanan kişilerden boşaltmasını istedi. Araziyi kullanan aileler ise, bu arazinin kendilerinin olduğunu iddia ederek boşaltmak istemedi.

Yaklaşık 8 ay süren yazışma ve görüşmeler sonuç vermeyince belediye görevlileri, polis ekiplerinin güvenlik önlemi altında arazideki sera ve ekinleri kaldırmak istedi. Araziyi kullanan aileler bu duruma karşı çıktı. Belediye görevlileri ile vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Panzer ve çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Çıkan arbedede 1 polis memuru ve 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olay yerine gelen Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç ile vatandaşların görüşmesi sonrasında yıkım ertelendi. Belediye yetkilileri ve vatandaşların avukatları arasında yeni bir görüşme olacağı öğrenildi.

Gerginliğin sona ermesi üzerine belediye ve polis ekipleri olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman'da arazi gerginliği
Adıyaman'da arazi gerginliği
Adıyaman'da arazi gerginliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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