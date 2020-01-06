Adıyaman'da arazi anlaşmazlığı kavgasında yaralanan kardeşlerden biri öldü
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Adıyaman'da arazi anlaşmazlığı kavgasında yaralanan kardeşlerden biri öldü

Adıyaman'da dört gün önce kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

06.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:56
Adıyaman'da arazi anlaşmazlığı kavgasında yaralanan kardeşlerden biri öldü

'da dört gün önce kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı İndere köyünde üç kardeş arasındaki kavgada ağır yaralanan , tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı kardeşlerden Mahmut ile Veysel Karakuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Merkeze bağlı İndere köyünde 2 Ocak'ta Mahmut, Veysel ve Ramazan Karakuş kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen ve pompalı tüfekle bıçağın kullanıldığı kavgada üç kardeş yaralanmış, durumu ağır olan Ramazan Karakuş, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Kaynak: AA
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