Adıyaman'da aranması olan şüpheli yakalandı
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Adıyaman'da aranması olan şüpheli yakalandı

Adıyaman'da aranması olan kişi, polis ekiplerince yakalandı.

04.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:02
Adıyaman'da aranması olan şüpheli yakalandı

'da aranması olan kişi, ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli şahıslar üzerinde çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendiği F.B'yi durdurdu.

Şüphelinin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda silahla tehdit etme suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan F.B. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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