Adıyaman'da aranması olan şüpheli yakalandı
Adıyaman'da aranması olan kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Adıyaman'da aranması olan kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli şahıslar üzerinde çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendiği F.B'yi durdurdu.
Şüphelinin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda silahla tehdit etme suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasının olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan F.B. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.