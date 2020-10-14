Adıyaman'da aranması bulunan 3 hükümlü yakalandı

Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde aranması olan şahıslar üzerinde çalışma başlattı.

Ekipler çalışmaları sonucunda A.K, H.M. ve H.F'yi kent merkezinde yakaladı.

Şüphelilerin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusularında, A.K'nin uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün, H.M. ile H.F'nin de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan A.K, H.M. ve H.F, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül