Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı
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Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı

Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

23.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:08
Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı

'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Aranan kişilerin ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan A.K, O.D. ve T.S. gözaltına aldı.

Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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