Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı

23.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:08

Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Aranan kişilerin ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan A.K, O.D. ve T.S. gözaltına aldı.

Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA