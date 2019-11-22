Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı
Haberler » Güncel » Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı - Haber

Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı

Adıyaman'da aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

22.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:40
Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı

'da aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler ev ve iş yerlerine yaptıkları operasyonda çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et