Adıyaman'da aranan şüpheliler yakalandı
Adıyaman'da aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.
22.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:40
Adıyaman'da aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler ev ve iş yerlerine yaptıkları operasyonda çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA