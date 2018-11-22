Adıyaman'da Aranan Şüpheliler Yakalandı

Adıyaman'da, uyuşturucu satıcılığı ve gasp gibi suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramada, 10 gram esrar ve 10 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili aynı evde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor