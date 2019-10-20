Adıyaman'da aranan şahıslara operasyon
Adıyaman'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan tutuklama ve yakalama kararı bulunanların yakalanması için kent genelinde operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, kasten öldürme, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu ve diğer suçlardan hakkında yakalama ve tutuklama kararı bulunan 18 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.