Adıyaman'da aranan şahıslara operasyon

Adıyaman'da aranan şahıslara operasyon

Adıyaman'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

20.10.2019 19:28
Adıyaman'da aranan şahıslara operasyon

Adıyaman'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan tutuklama ve yakalama kararı bulunanların yakalanması için kent genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, kasten öldürme, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu ve diğer suçlardan hakkında yakalama ve tutuklama kararı bulunan 18 şüpheli yakalandı.


Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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