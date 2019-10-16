Adıyaman'da aranan iki FETÖ şüphelisi yakalandı
Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan iki şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan iki şüpheli yakalandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kırsal yerleşim merkezlerinde "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan iki şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.