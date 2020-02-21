Adıyaman'da aranan hükümlü yakalandı
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Adıyaman'da aranan hükümlü yakalandı

Adıyaman'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

21.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:46
Adıyaman'da aranan hükümlü yakalandı

'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde aranması olan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendiği H.A'yı durdurdu.

Şüphelinin Genel Bilgi Tespiti (GBT) sorgulamasında hakkında hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete gönderildi.

Kaynak: AA
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