Adıyaman'da aranan hükümlü yakalandı
Adıyaman'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Adıyaman'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde aranması olan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendiği H.A'yı durdurdu.
Şüphelinin Genel Bilgi Tespiti (GBT) sorgulamasında hakkında hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete gönderildi.