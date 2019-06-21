Adıyaman'da aranan hükümlü yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D'nin, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Polis ekiplerini gören zanlı, elinde bıçakla kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alındı.
Zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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