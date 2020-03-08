Adıyaman'da aranan 7 kişi yakalandı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında aranan 7 kişi yakalandı.
08.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:02
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında aranan 7 kişi yakalandı.
Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 534 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.
Ekipler, durdurdukları 501 aracı kontrol ederken, 14 araca toplamda 8 bin 543 lira cezai işlem uygulandı.
Uygulama kapsamında 52 umuma açık iş yeri ve 15 park da kontrol edildi.
Kaynak: AA