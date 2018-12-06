Adıyaman'da Aranan 2 Kişi Yakalandı

Adıyaman'da biri firari hükümlü aranan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak kontrol yaptı.

Kontrolde araçtakilerden Y.A. hakkında yaralama suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezanın infazı için firari olarak arandığı belirlendi.

Jandarma ekiplerinin kent merkezinde durumundan şüphelenerek kimlik kontrolü yaptığı M.K. de aynı suçtan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan hükümlü ve zanlı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.