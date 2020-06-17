Adıyaman'da aranan 17 kişi yakalandı Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, kentte aranması olan şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, operasyonda çeşitli suçlardan aranan 17 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: AA