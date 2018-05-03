Adıyaman'da Araması Bulunan 4 Zanlı Yakalandı

Adıyaman'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada, "Kumar oynanması için yer imkan sağlama ve 1072 sayılı kanuna aykırılık" ve diğer suçlardan 4 aranması ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi yakaladı.

Belediye Nikah Salonu'nda yapılan çalışmada ise, "uyuşturucu madde ticareti, suç işlemek için PKK terör örgütüne üye olma ve hırsızlık" suçlarından 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E'yi gözaltına aldı.

Diğer bir uygulamada da "Mühür bozma ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G., Bahçelievler Mahallesi'nde ise, "cinsel saldırı" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. gözaltına alındı.