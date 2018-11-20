Adıyaman'da Anneye Darp İddiası
Adıyaman'da oğlu tarafından darbedildiği ileri sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da oğlu tarafından darbedildiği ileri sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Kayalık Mahallesi'nde yaşayan R.G. (38) ile kendisinden para isteyen oğlu M.Ş. (13) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine annesini oklavayla darbeden M.Ş. kaçtı.
Yaralanan kadın, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.