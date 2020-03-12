Adıyaman'da annesinin öldürdüğü iddia edilen bebek çöplükte aranıyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Adıyaman'da annesinin öldürdüğü iddia edilen bebek çöplükte aranıyor - Haber
Bahçecik, Adıyaman, Güncel

Adıyaman'da annesinin öldürdüğü iddia edilen bebek çöplükte aranıyor

Adıyaman'da, bir annenin yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı iddiası üzerine çöplükte arama çalışması başlatıldı.

12.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:00
Adıyaman'da annesinin öldürdüğü iddia edilen bebek çöplükte aranıyor

Adıyaman'da, bir annenin yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı iddiası üzerine çöplükte arama çalışması başlatıldı.

Bahçecik Mahallesi'nde ikamet eden F.U'nun yeni doğan bebeğini yastıkla boğarak öldürdükten sonra cesedi çöp konteynerine attığını belirtmesi üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bölgedeki konteynerlerde bebeğin cansız bedenine ulaşılamaması üzerine savcılık talimatıyla kentteki çöplükte, Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 20 kişilik ekip, çöplükte yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından herhangi bir ize rastlamadı.

Bebeğin cesedinin arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Adıyaman'da iki gün önce, yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı ileri sürülen kadın tutuklanmış, bebeğin cesediyse bulunamamıştı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal Haber
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı? Haber
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç Haber
Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Vurguncular iş başında! Biz uykudayken fiyatlar yüzde 4 bin arttı Haber
Vurguncular iş başında! Biz uykudayken fiyatlar yüzde 4 bin arttı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Rusya'nın 'Pantsir' yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı
Rusya'nın "Pantsir" yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
Apple, cep telefonu temizliği için 'koronavirüs rehberi' hazırladı
Apple, cep telefonu temizliği için "koronavirüs rehberi" hazırladı
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Yeni Malatyaspor maçından sonra, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun aracına taşlı saldırı düzenlendi
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç James Jeffrey Vladimir Putin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Hadise Hülya Avşar Defne Samyeli
Spor Falcao Ünal Karaman Bülent Uygun Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Wuhan Futbol Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Adıyaman'da annesinin öldürdüğü iddia edilen bebek çöplükte aranıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 11:06:18. #1.14#