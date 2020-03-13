Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor (2)
ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDIAdıyaman'da, F.U. adlı kadının öldürüp, çöpe attığı 1 günlük kız bebeğini arama çalışmalarına, yağmur nedeniyle verilen aradan sonra tekrar başlandı.
13.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:58
ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDI
Adıyaman'da, F.U. adlı kadının öldürüp, çöpe attığı 1 günlük kız bebeğini arama çalışmalarına, yağmur nedeniyle verilen aradan sonra tekrar başlandı. Yağışın durmasıyla polis gözetiminde belediyenin temizlik görevlisi 40 kişilik ekip, şehir çöplüğünde arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA