Adıyaman'da annesinin ağır yaraladığı çocuk hastanede öldü
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Adıyaman'da annesinin ağır yaraladığı çocuk hastanede öldü

Adıyaman'da tartıştığı görümcesini bıçaklayarak öldüren kadının ağır yaraladığı oğlu hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'da annesinin ağır yaraladığı çocuk hastanede öldü
21.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:10

Adıyaman'da tartıştığı görümcesini bıçaklayarak öldüren kadının ağır yaraladığı oğlu hastanede hayatını kaybetti.

Yeni Sanayi Mahallesi'nde tartıştığı görümcesi Sultan D'yi bıçaklayarak öldüren Zeynep D'nin ağır yaraladığı 7 yaşındaki oğlu Ali D, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini yitirdi.

Olayın ardından kaçan Zeynep D, yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadının akli dengesinin yerinde olup olmadığının teşhisi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderilmesine karar verildi.

Karar üzerine şüpheli kadın Adana'ya gönderildi.

Dün akşam Zeynep D. tartıştığı görümcesi Sultan D. ile kendi oğlu Ali D'yi bıçaklayarak yaralamıştı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sultan D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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