Adıyaman'da anız yangını
Adıyaman'da anız yangınıADIYAMAN'da Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi arkasındaki otluk alanda çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
20.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:16
Adıyaman'da anız yangını
ADIYAMAN'da Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi arkasındaki otluk alanda çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın gece saatlerinde Mara Mahallesinde meydana geldi. Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi arkasında bulunan boş arazideki anızlar bilinmeyen nedenle yanmaya bşaladı. Alevleri görenlerin ihbarıyla gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: DHA