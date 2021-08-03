Adıyaman'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, otomobil ve ambulansın çarpıştığı kazada sürücüler dahil 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, otomobil ve ambulansın çarpıştığı kazada sürücüler dahil 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Hastayı hastaneye bıraktıktan sonra görev yerine dönen Ferhat Çağrıbay (33) yönetimindeki 02 BJ 151 plakalı ambulans ile Ramazan Ulutaş'ın (56) kullandığı 02 ABS 063 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobildeki Ünsal Çetinkaya (19) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı