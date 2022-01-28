Adıyaman'da ambulans helikopter nefes darlığı yaşayan hasta için havalandı - Haberler
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Adıyaman'da ambulans helikopter nefes darlığı yaşayan hasta için havalandı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da ambulans helikopter nefes darlığı yaşayan hasta için havalandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde solunum güçlüğü çeken hasta, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde solunum güçlüğü çeken hasta, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Cevizpınarı köyü Sengeto mezrasında yaşayan ve nefes darlığı şikayeti bulunan Hıdır Alphan'ın yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Kar nedeniyle yol durumunun elverişli olmaması üzerine Sağlık Bakanlığı Hava Ambulans Operasyon Merkezinden ambulans helikopter talebinde bulunuldu.

Diyarbakır'dan sevk edilen ambulans helikopterle evinden alınan hasta, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Alphan, AA muhabirine, "10 gündür mahsur kaldım. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bana ulaştılar, herkese teşekkür ederim." dedi.

Adıyaman'da ambulans helikopter nefes darlığı yaşayan hasta için havalandı

Adıyaman'da ambulans helikopter nefes darlığı yaşayan hasta için havalandı

Adıyaman'da ambulans helikopter nefes darlığı yaşayan hasta için havalandı

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, Ambulans, 112, Güncel, Haber

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