Adıyaman'da amatör maçta kavga

Adıyaman'da amatör maçta kavga

ADIYAMAN'da amatör spor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı.

06.10.2019 18:39
Adıyaman'da amatör maçta kavga

ADIYAMAN'da amatör spor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı.

Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) liginde mücadele eden Adıyaman  1954spor ve Kahta 02spor maçında sahada yaşanan gerginlik taraftarlara sıçradı. Tribünde kavga eden her iki takımım taraftarını polis güçlükle sakinleştirerek saha dışına çıkardı. Ekipler berabere biten maç sonunda tüm taraftarlar dağılana kadar stat çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA
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