Adıyaman'da alt yapı çalışmaları sürüyor
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Adıyaman'da alt yapı çalışmaları sürüyor

10.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:39
Adıyaman'da alt yapı çalışmaları sürüyor

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Eski Besni Caddesi'nde alt yapı çalışmasını sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Eski Besni Caddesi'nde alt yapı çalışmasını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağanak yağışlarda su basınları yaşanan caddede, 2 bin 200 metrelik alana 800'lük boru hattı döşeniyor.

Çalışmalarla sorunun tamamen ortadan kaldırılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Şehir genelinde sürdürdüğümüz altyapı hattı yenileme çalışmalarımız kapsamında Eski Besni Caddesi'ne 800'lük yağmur suyu hattı döşüyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla, bölgede özellikle kış mevsiminde yağan aşırı yağışlardan dolayı meydana gelebilen sel olaylarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. İnşallah ekiplerimiz çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak kronikleşmiş bir sorunu daha çözmüş olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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