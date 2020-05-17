Adıyaman'da alevler arasında kalan 2 çocuğu itfaiye kurtardı
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Adıyaman'da alevler arasında kalan 2 çocuğu itfaiye kurtardı

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında alevler arasında kalan iki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Adıyaman'da alevler arasında kalan 2 çocuğu itfaiye kurtardı
17.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:28

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında alevler arasında kalan iki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi'nde Suriye uyruklu Ahmet A'ya ait 3 katlı bir evin birinci katında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kendi imkanlarıyla çocuklarını yangından kurtaramayan aile, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri iki çocuğu alevler arasından kurtarıp ailesine teslim etti.

Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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