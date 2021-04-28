Adıyaman'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 yaralı
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Adıyaman'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 yaralı

Adıyaman'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken 6 kişi ise gözaltına alındı.

Adıyaman'da, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken 6 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Koşu Parkı yakınlarında akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 3 kişi darp neticesi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları gözaltına aldı. 3 kişinin yaralandığı 6 kişinin ise gözaltına alındığı kavgada, kavga eden şahıslara ait olduğu öğrenilen bir aracın ise camları kırılarak parçalandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 yaralı
Adıyaman'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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