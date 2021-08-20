Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi eski Adıyaman Belediyesi Mezarlığı karşı tarafında iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada Mehmet B. (24), vücuduna aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kavgaya karışan şahıslar olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinden kaçarak kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı
Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Haluk Levent Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Alex Teixeira Sergen Yalçın Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adıyaman'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 16:36:32. #1.14#

title