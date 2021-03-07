Adıyaman'da alacak kavgası: 2 yaralı,

ADIYAMAN'da, borç para meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında borç para nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Veysel Karasu ve Cengiz Yamaç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavisine devam edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgada tüfeği ateşlediği belirlenen Özcan İ.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN