Adıyaman'da akrebin soktuğu 2 kişi tedavi altına alındı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akrebin soktuğu 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
09.08.2020 12:39 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:29
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akrebin soktuğu 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karadut Köyünde Necibe Kavak (54), bahçede çalıştığı sırada akrep tarafından sokuldu.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Kavak tedavi altına alındı.
Öte yandan Girne Mahallesinde yaşayan Tarık Polat (30), evinde akrep tarafından sokuldu.
Ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Polat, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA