Adıyaman'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 2 yaralı
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Adıyaman'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 2 yaralı

Adıyaman'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yenigüven köyü yakınlarında akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Zeynal A. ile Emre A, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye gelen taraflar, bu kez hastanede birbirlerine saldırdı. Hastane polisi tarafından yatıştırılan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 2 yaralı
Adıyaman'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 2 yaralı
Adıyaman'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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Adıyaman'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 2 yaralı - Haberler
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