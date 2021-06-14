Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarbaşı kasabasında akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Hüseyin K. sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Selma Ergeç Tamer Levent
Spor Diego Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 14:01:38. #1.15#

title