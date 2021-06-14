Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarbaşı kasabasında akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Hüseyin K. sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül