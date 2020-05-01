Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
01.05.2020 20:30 | Son Güncelleme: 01.05.2020 20:46

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mara Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Kavgada darp sonucu yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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