Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mara Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Kavgada darp sonucu yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA