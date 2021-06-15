Adıyaman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen aileler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül