Adıyaman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Adıyaman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adıyaman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen aileler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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