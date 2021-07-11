Adıyaman'da akrabalar arasında arazi kavgası: 3 yaralı

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Nevzat Ç, Mehmet Ç. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi darbedilerek yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine ile kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül