Adıyaman'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
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Karşıyaka, Kahta, Güncel, Haber

Adıyaman'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan ve tabancaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

25.04.2020 20:10 | Son Güncelleme: 25.04.2020 20:10
Adıyaman'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan ve tabancaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. 

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinde karşılaşan akraba 2 aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Gıyasettin Bilgiç, Abdullah Bilgiç ve Süleyman Bilgiç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Gıyasettin Bilgiç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, çok sayıda boş mermi kovanı toplayarak 3 kişiyi yaralayan tabancayı ateşleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

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