Adıyaman'da akıl almaz olay
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Adıyaman'da akıl almaz olay

Adıyaman'da akıl almaz olay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da bir şahıs hiç tanımadığı kişilere ait olan iş yerinin kapılarını zorlayarak açtıktan sonra yaptığı temizliğin ardından satış yaptı.

Adıyaman'da bir şahıs hiç tanımadığı kişilere ait olan iş yerinin kapılarını zorlayarak açtıktan sonra yaptığı temizliğin ardından satış yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi girişi yakınlarında Ş.Y.'ye ait olan ve pandemi dolayısıyla kapalı halde bulunan köfteci dükkanına gelen Engin Y., burada iş yerinin kapılarını zorlayarak açtı.

Konteynırdan yapılmış iş yerinin kapılarını açtıktan sonra iş yerini temizleyen Engin Y., daha sonra burada bulunan iş yeri malzemelerini iş yeri önüne koyarak semaverde çay yaptı. Hiç tanımadığı kişilerin iş yerini açıp daha sonra çay demleyen ve demlediği semaver çayını da yoldan geçenlere satan Engin Y.'yi fark edenler iş yeri sahibi Ş.Y.'yi arayarak durumu anlattı. Bir süre sonra yakınlarıyla beraber kendisine ait iş yerine gelen Ş.Y., gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. Kendisine ait iş yerinin hiç tanımadığı bir şahıs tarafından açılarak çalıştıran Engin Y.'yi, tutarak polise haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Engin Y.'yi işletme sahiplerinden teslim aldı. Akli dengesi yerinde olmayan ve çeşitli suçlardan sabıkası olduğu iddia edilen Engin Y.'den işletme sahipleri şikayetçi olmadı. Polis ekipleri şikayetin olmaması üzerine Engin Y.'ye dışarıya çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 100 TL para cezası uyguladı. Olay yerinde uyarılan Engin Y., daha sonra bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Akıl almaz olayla ilgili olarak iş yeri sahipleri de durum karşısında oldukça şaşırdıklarını söyledi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da akıl almaz olay
Adıyaman'da akıl almaz olay
Adıyaman'da akıl almaz olay
Adıyaman'da akıl almaz olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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