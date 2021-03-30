Adıyaman'da akaryakıt yüklü tanker yandı
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Adıyaman'da akaryakıt yüklü tanker yandı

Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Adıyaman'da akaryakıt yüklü tanker yandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Zeki Karaca idaresindeki 23 AJ 273 plakalı yakıt yüklü tanker, Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu Çelik köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken ihbar üzerine olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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