Adıyaman'da AK Parti Kadın Kolları'ndan Türk Kızılay'a kan bağışı
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Adıyaman'da AK Parti Kadın Kolları'ndan Türk Kızılay'a kan bağışı

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Teşkilatı, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Adıyaman'da AK Parti Kadın Kolları'ndan Türk Kızılay'a kan bağışı
04.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:47

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Teşkilatı, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Demokrasi Parkı'nda kurulan seyyar kan bağışı aracını ziyaret eden İl Kadın Kolları yönetimi, kan bağışı yaptı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve yönetimine bu duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Dağtekin, şunları kaydetti:

"Pandemi sonrası Kızılayımızın elbetteki kan ihtiyacı her zamankinden daha fazla. Bu duyarlılığından dolayı hem Kadın Kolları Genel Merkezimizi, hem Adıyaman İl Teşkilatımızı duyarlılıklarından dolayı kutluyorum."

İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş de Kovid-19 salgını süreci içerisinde olunduğunu belirterek, "Kan bağışı bu süreçte daha ön plana çıktı. Bizler de bu çorbada bir katkımız olsun istedik. Genel Merkezimizin talimatıyla 81 ilde olduğu gibi Adıyaman'da da Kızılay'a destek olmak için buradayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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