Son dakika haber... ADIYAMAN'DA AİLELERİN 'BORÇ' KAVGASI: 2 YARALI, 3 GÖZALTI

FATİH (DHA) - ADIYAMAN'da, iki aile arasında çıkan; tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı 'borç-alacak' kavgasında 2 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 'Borç-alacak' nedeniyle husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Havaya 2 el tüfekle ateş de açılan kavgada, L.G. ve S.G. taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. İhbarla olay yerine gelen polis tarafından kavga sonlandırılırken, 2 yaralı da sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kavgaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı.