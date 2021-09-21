Son dakika haber... ADIYAMAN'DA AİLELERİN 'BORÇ' KAVGASI: 2 YARALI, 3 GÖZALTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... ADIYAMAN'DA AİLELERİN 'BORÇ' KAVGASI: 2 YARALI, 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... ADIYAMAN'DA AİLELERİN 'BORÇ' KAVGASI: 2 YARALI, 3 GÖZALTI

Son dakika haber: ADIYAMAN'da, iki aile arasında çıkan; tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı 'borç-alacak' kavgasında 2 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

FATİH (DHA) - ADIYAMAN'da, iki aile arasında çıkan; tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı 'borç-alacak' kavgasında 2 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 'Borç-alacak' nedeniyle husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Havaya 2 el tüfekle ateş de açılan kavgada, L.G. ve S.G. taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. İhbarla olay yerine gelen polis tarafından kavga sonlandırılırken, 2 yaralı da sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kavgaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı.

Son dakika haber... ADIYAMAN'DA AİLELERİN 'BORÇ' KAVGASI: 2 YARALI, 3 GÖZALTI

Son dakika haber... ADIYAMAN'DA AİLELERİN 'BORÇ' KAVGASI: 2 YARALI, 3 GÖZALTI

Son dakika haber... ADIYAMAN'DA AİLELERİN 'BORÇ' KAVGASI: 2 YARALI, 3 GÖZALTI

Son dakika haber... ADIYAMAN'DA AİLELERİN 'BORÇ' KAVGASI: 2 YARALI, 3 GÖZALTI

Son dakika haber... ADIYAMAN'DA AİLELERİN 'BORÇ' KAVGASI: 2 YARALI, 3 GÖZALTI

Son dakika haber... ADIYAMAN'DA AİLELERİN 'BORÇ' KAVGASI: 2 YARALI, 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç
Spor Kerem Aktürkoğlu Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Ali İhsan Su Oğuzhan Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... ADIYAMAN'DA AİLELERİN 'BORÇ' KAVGASI: 2 YARALI, 3 GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 17:16:05. #1.11#