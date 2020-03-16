Adıyaman'da ağaçlara bahar bakımı
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Adıyaman, Güncel

Adıyaman'da ağaçlara bahar bakımı

Adıyaman Belediyesi şehir genelinde ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştiriyor.

16.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:19
Adıyaman'da ağaçlara bahar bakımı

Adıyaman Belediyesi şehir genelinde ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştiriyor.


Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki birçok alanda bulunan ağaçların budamasına başladı. İlkbaharın yaklaşmasıyla birlikte kaldırım, refüj, park, bahçe ve mezarlıklarda bulunan ağaçların bakımı için bu işlemi yaptıklarını söyleyen yetkililer, ağaç budama çalışmalarındaki temel amacın ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebilmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.


Yetkililer, budama işlemlerinin devam edileceğini de söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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