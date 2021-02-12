Adıyaman'da ağaçlandırma çalışmaları
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Adıyaman'da ağaçlandırma çalışmaları

12.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:58
Adıyaman'da ağaçlandırma çalışmaları

Adıyaman Belediyesi ağaçlandırma çalışmaları kapsamında parklarda fidan dikimi gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi ağaçlandırma çalışmaları kapsamında parklarda fidan dikimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, son olarak Karaali Eğriçay Parkı ile Küçük Sanayi Sitesi güneyindeki Konukoğlu Caddesi'nde ağaçlandırma ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 4-5 yaşındaki büyük fidanların dikilirken, Adıyaman'ın daha yeşil bir görüntüye kavuşması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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