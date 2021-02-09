Adıyaman'da ağaçlandırma çalışmaları
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Adıyaman'da ağaçlandırma çalışmaları

09.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:44
Adıyaman'da ağaçlandırma çalışmaları

Adıyaman Belediyesi tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kavşaklarda devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kavşaklarda devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir genelinde sürdürülen çalışmalar kavşaklarda da yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Akkonut kavşağında gerçekleştirdiği ağaçlandırma ve bakım çalışmaları kapsamında kavşağa gelişmiş ağaçlar dikmeye başladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, "Daha yeşil bir Adıyaman için şehrin birçok noktasında gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmalarını kavşaklarımızda da sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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