Adıyaman'da ağaçlandırma çalışmaları

Adıyaman Belediyesi, "Daha yeşil bir Adıyaman" projesi kapsamında başlattığı ağaçlandırma çalışmalarına şehir genelinde devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi, "Daha yeşil bir Adıyaman" projesi kapsamında başlattığı ağaçlandırma çalışmalarına şehir genelinde devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamındaAtatürk Bulvarı, otogar önü, Karaali, Gazihan, Konukoğlu caddeleri ve 3. Çevre yolu'nda ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, küçük fidanlar yerine 4-5 yaşında büyük fidanları tercih ettiklerini, kenti yemyeşil bir görüntüye kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül