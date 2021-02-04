Adıyaman'da ağaçlandırma çalışmaları
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Adıyaman'da ağaçlandırma çalışmaları

04.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:48
Adıyaman'da ağaçlandırma çalışmaları

Adıyaman Belediyesi, "Daha yeşil bir Adıyaman" projesi kapsamında başlattığı ağaçlandırma çalışmalarına şehir genelinde devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi, "Daha yeşil bir Adıyaman" projesi kapsamında başlattığı ağaçlandırma çalışmalarına şehir genelinde devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamındaAtatürk Bulvarı, otogar önü, Karaali, Gazihan, Konukoğlu caddeleri ve 3. Çevre yolu'nda ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, küçük fidanlar yerine 4-5 yaşında büyük fidanları tercih ettiklerini, kenti yemyeşil bir görüntüye kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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