Adıyaman'da ağaç kavgası: 1 ölü
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Adıyaman'da ağaç kavgası: 1 ölü

Adıyaman'da ağaç kavgası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir meyve ağacı yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir meyve ağacı yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesine bağlı Sırakaya (Kakşer) köyünde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında bu defa arazilerinin yanında bulunan bir meyve ağacı yüzünden tartışma çıktı. Her iki ailenin 'Bu ağaç bizimdir' diye başladığı tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahsın ateşlediği silahtan çıkan mermiler, Sait Mahmut Günakın (40) isimli kişiye isabet etti. Burada ağır yaralanan Günakın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sait Mahmut Günakın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, bir kişinin ölümüne neden olan kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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