Adıyaman'da Afrika sıcakları etkili oldu
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Adıyaman'da Afrika sıcakları etkili oldu

Adıyaman'da Afrika sıcakları etkili olduADIYAMAN'da, etkili olan Afrika sıcakları nedeniyle vatandaşlar park, bahçe ve havuzlara akın etti.

30.08.2020 15:46 | Son Güncelleme: 30.08.2020 15:52

Adıyaman'da Afrika sıcakları etkili oldu

ADIYAMAN'da, etkili olan Afrika sıcakları nedeniyle vatandaşlar park, bahçe ve havuzlara akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde, Afrika sıcaklarının etkili olacağını açıklamasının ardından, Adıyaman'da hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu. Kentte vatandaşlar, parklara akın ederken, bazı vatandaşlar ise yüzme havuzlarını tercih ederek serinlemeye çalıştı. Yetkililer ise kronik rahatsızlığı olanlar ile çocukların öğlen sıcağında dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Adıyaman'da Afrika sıcakları etkili oldu

Kaynak: DHA

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