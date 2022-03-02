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Adıyaman'da AFAD deprem tatbikatı yaptı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da AFAD deprem tatbikatı yaptı

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kentte meydana gelebilecek depreme müdahale çalışmasında görev alacak grupları sahada denemek, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak amacıyla Adıyaman Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma ekipleri kentsel dönüşüm alanı olan Mara Mahallesi'ndeki metruk binalarda tatbikat yaptı.

Tatbikata 174 kişiden oluşan UMKE, İHH Arama Kurtarma, AFAD gönüllüleri ve polis ekipleri katıldı.

Tatbikatta, deprem sırasında ve sonrasında yaşanabilecek olaylara müdahaleler önceden planlanan senaryo dahilinde gerçekleştirildi.

Adıyaman'da AFAD deprem tatbikatı yaptı

Adıyaman'da AFAD deprem tatbikatı yaptı

Adıyaman'da AFAD deprem tatbikatı yaptı

Adıyaman'da AFAD deprem tatbikatı yaptı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Tatbikat, Adıyaman, AFAD, 112, Güncel, Haberler

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