Adıyaman'da AFAD deprem tatbikatı yaptı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kentte meydana gelebilecek depreme müdahale çalışmasında görev alacak grupları sahada denemek, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak amacıyla Adıyaman Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma ekipleri kentsel dönüşüm alanı olan Mara Mahallesi'ndeki metruk binalarda tatbikat yaptı.

Tatbikata 174 kişiden oluşan UMKE, İHH Arama Kurtarma, AFAD gönüllüleri ve polis ekipleri katıldı.

Tatbikatta, deprem sırasında ve sonrasında yaşanabilecek olaylara müdahaleler önceden planlanan senaryo dahilinde gerçekleştirildi.