Adıyaman'da Açık Kapı Bürosu'na 31 bin 217 başvuru yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Adıyaman'da Açık Kapı Bürosu'na 31 bin 217 başvuru yapıldı

19.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:06
Adıyaman'da Açık Kapı Bürosu'na 31 bin 217 başvuru yapıldı

Adıyaman Valiliği bünyesinde hizmet veren Açık Kapı Bürosu'na geçen yıl 31 bin 217 başvuru yapıldığı bildirildi.

Adıyaman Valiliği bünyesinde hizmet veren Açık Kapı Bürosu'na geçen yıl 31 bin 217 başvuru yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaş memnuniyetini arttırmak, talep, öneri ve sorunları iletebilmek amacıyla Açık Kapı Bürosu'nun hizmet verdiği belirtildi.

Büroya geçen yıl 31 bin 217 başvurunun yapıldığı ve bunların 30 bin 919'unun sonuçlandığı, 298 başvurunun ise işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Meral Akşener Nikol Paşinyan Süleyman Soylu
Magazin Hadise Sezen Aksu Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Emre Taşdemir Josef De Souza Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da Açık Kapı Bürosu'na 31 bin 217 başvuru yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 13:10:24. #1.14#
title