Adıyaman'da 'Acemi kasaplar' kendilerini yaraladı
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Adıyaman'da 'Acemi kasaplar' kendilerini yaraladı

Adıyaman'da 'Acemi kasaplar' kendilerini yaraladı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayan çok sayıda kişi, hastanelik oldu.

ADIYAMAN'da, Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesimi sırasında yanlışlıkla kendisini yaralayan çok sayıda kişi, hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah erken saatlerde kent merkezi ve ilçelerde kurban kesimi sırasında bıçaklarla kendisini yaralayan çok sayıda kişi, yakınları tarafından hastanelere götürüldü. El, kol ve bacaklarında kesik oluşan yaralılar, ayakta müdahaleleri yapılarak evlerine gönderildi.


Adıyaman'da 'Acemi kasaplar' kendilerini yaraladı
Adıyaman'da 'Acemi kasaplar' kendilerini yaraladı
Adıyaman'da 'Acemi kasaplar' kendilerini yaraladı
Adıyaman'da 'Acemi kasaplar' kendilerini yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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